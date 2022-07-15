İzmir'de yolun ortasına helikopter indirildi!

İzmir'de yolun ortasına helikopter indi. Helikopter bir kişiyi alıp yeniden havalanırken o anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.

İzmir'de yaşandığı iddia edilen bir olay, sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde, trafiğin ortasına inen helikopterin, bir kişiyi almasının ardından havalanarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

İzmir'de dün kaydedildiği iddia edilen bir görüntü, sosyal medyada paylaşılmasının üzerinden kısa bir süre sonra gündem oldu. Söz konusu görüntülerde, trafik akışının yoğun olduğu sırada trafiği durdurarak yola inen bir helikopter görülüyor.

Tamamen yere inmesinin ardından bir süre bekleyen helikopter, daha sonra bir kişiyi alarak kayıplara karışıyor. Helikopterin sarı beyaz renkte olmasının ise daha çok özel bir helikopter olduğuna işaret ettiği belirtildi.