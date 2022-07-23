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İzmir'de Yunan unsurların ittiği 67 kaçak göçmen kurtarıldı!

İzmir'in Dikili ve Karaburun ilçesi açıklarında, Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 67 göçmen kurtarılırken, 23 göçmen ise yakalandı

İzmir'de Yunan unsurların ittiği 67 kaçak göçmen kurtarıldı!
23 Temmuz 2022 Cumartesi 08:02

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 21 Temmuz'da saat 04.45 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye hareket eden ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan lastik bot içerisindeki 23 kaçak göçmeni yakaladı. Lastik bot ile yakalanan göçmenler, ekipler tarafından kıyıya çıkartıldı.

Öte yandan, 22 Temmuz saat 03.55 sıralarında ise Karaburun ilçesi açıklarında kaçak göçmenlerin lastik botla denizde mahsur kaldığı bilgisini alan ekipler, Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itildiği tespit edilen 67 kaçak göçmeni kurtardı. Toplam 90 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #dikili #karaburun #kaçak göçmen
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