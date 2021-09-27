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İzmir'de yurtsuz kalan 722 üniversiteliye yer bulundu

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte kalacak yeri olmayan 722 üniversite öğrencisinin yurt, misafirhane ve otellere yerleştirildiğini bildirdi

İzmir'de yurtsuz kalan 722 üniversiteliye yer bulundu
27 Eylül 2021 Pazartesi 09:16

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün yerleştirilen 254 kişiyle toplam konaklama imkanı elde eden öğrenci sayısının 722'ye ulaştığını belirtti.

Çalışmaların imkanlar dahilinde, ayrımsız, ihtiyacı olan tüm öğrencilere çözüm bulununcaya kadar devam edeceğini aktaran Köşger, tüm öğrencilere başarılı bir eğitim yılı diledi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 22 Eylül'de yaptığı açıklamada, kentteki kamu kuruluşlarının misafirhane ve sosyal tesislerinin üniversite öğrencilerine ücretsiz tahsis edileceğini bildirmişti. Kararın öncelikle 1 aylık olduğunu ifade eden Köşger, bu konuda tüm aktörlerin çözüme katkı sunmasını istemişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #yavuz selim köşger #izmir öğrenci yurt #izmir kalacak yeri olmayan
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