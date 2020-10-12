İzmir'de yüz yüze eğitimde 2. aşama

İzmir'de, koronavirüs salgını sonrası ara verilen yüz yüze eğitim sürecinde ikinci aşamaya geçildi. Vali Köşger, "Ülke olarak pandemiye çok kısa sürede adapte olduk.

Eğitimde de böyle bir adaptasyon gerçekleşti. 30 noktada EBA destek aracı oluşturuldu. 545 noktada evinde bilgisayar erişimi olmayan çocuklara destek veriliyor." dedi

Türkiye'de 2020-2021 eğitim öğretim yılı yüz yüze ve uzaktan eğitim de aşamalı geçiş planı kapsamında ilkokul 2, 3 ve 4'üncü sınıf, ortaokul 8'inci sınıf ve lise 12'nci sınıflar bugün yüz yüze eğitime başladı. İzmir'de ise, Vali Yavuz Selim Köşger'in de katılımıyla Bornova Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda açılış etkinliği gerçekleşti. Etkinliğe katılan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu, Bornova Kaymakamı Fatih Genel, sınıfları gezdi. Sınıflarında ilk ders heyecanını yaşayan minikleri ziyaret eden Vali Köşger, onlara içinde maske ve kalem bulunan paketleri hediye etti.

İyi adapte olduk

Okulun bahçesinde öğrencilerle birlikte fidan diken Köşger, şunları söyledi: Ülke olarak pandemiye çok kısa sürede adapte olduk. Eğitimde de böyle bir adaptasyon gerçekleşti. 30 noktada EBA destek aracı oluşturuldu. 545 noktada evinde bilgisayar erişimi olmayan çocuklara destek veriliyor. Online eğitime de çok kısa sürede adapte olan ülkelerden birisiyiz. İlkokuldan üniversiteye kadar her düzeyde adapte olundu. Eğitim aksaklıklarını da gidermeye çalışıyoruz. Öğrencilerle ve öğretmen arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde çoğu kişi yüz yüze eğitimin yerini hiçbir şeyin dolduramayacağını söylüyor. Bence de bu doğru. Eğitim sadece üsenci bir söylemle gerçekleştirilen bir şey değil, çocuğun yüzüne bakıp başını okşayarak, öğretmenlerin kendi halleriyle örnek olduğu şekilde gerçekleşen bir süreç. Bugün çok şükür İzmir'de de kısmi de olsa yüz yüze eğitimi başlatmış bulunuyoruz. 800 bin öğrencimizden bir kısmı derslerine başladı. Pazartesi-salı bir grup, sınıflar ikiye bölündü. Çarşamba günü hijyen arası veriliyor. Perşembe cuma günleri de diğer grup gelecek. İnşallah kısa sürede sağlık sorunları kaybolup gider. Dilerim ki bütün meslekler işinin başına dönsün, tüm ülke normal hayatına dönsün."

Sahta içkiden ölümler

İzmir'de son günlerde 15 kişinin sahte alkol nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ilgili soruları yanıtlayan Köşger, "Güvenlik güçlerimiz çeşitli noktalarda bu tür faaliyetlerin yürüdüğünü belirleyerek baskınlar yapıyor. Yüklüce miktarlarda kaçak içki ve malzemeler ele geçirildi. Adli süreç devam ediyor. Birçok vatandaş maalesef hayatını kaybetti. Onlarca vatandaşımız da hastanelerde yatıyor, aralarında durumu kötü olanlar da var. Ben vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum; alkol almak bir yaşam biçimi olabilir ama bunu gayrimeşru, ne olduğu belli olmayan, bandrolsüz yerlerden temin etmemeleri gerekiyor. Buna ihtiyaç duyuyorlarsa, kurumsal mekanlardan temin etmelerini öneriyorum. Biz de bu konunun üstüne gideceğiz, denetimleri sıklaştırıyoruz" dedi.