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İzmir'de zabıtadan şaşırtan hareket!

İzmir'de zabıtadan şaşırtan hareket!
16 Temmuz 2021 Cuma 08:35

İzmir'in Urla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli Erkut Özkocabıyık, motosikletini yaya kaldırımına park etti. Bir kadının, "Oğlum koysa hemen ceza yazarsın" tepkisi üzerine kendisine 204 TL ceza kesti.

Olay, önceki gün Necati Cumali Caddesi 5336 Sokak'ta meydana geldi. Zabıta memuru Erkut Kocabıyık, 35 HB 9306 plakalı motosikletini resmi üniforması üzerindeyken yaya kaldırımına park etti. Bunu gören bir kadın ise Kocabıyık'a, 'Yazıklar olsun, bir de memur olacaksın. Benim oğlum koysa hemen ceza yazarsın' diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Erkut Kocabıyık, kadından özür dileyerek yanındaki tutanağı çıkardı ve 'Kabahatler Kanunu' 38/1. maddesi kapsamında kaldırım geliş- geçiş engellemek suçundan kendisine ceza yazdı. Kaldırıma park ettiği motosikletini fotoğraflayarak ceza tutanağına ekleyen zabıta memuru, ardından belediye veznesine giderek 204 TL tutarındaki cezayı ödedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir zabıta #zabıta ceza #urla zabıta ceza
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