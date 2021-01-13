İzmir'de zabıtanın seyyar satıcı kovaladığı günler bitiyor

İzmir'de seyyar satıcılar ile zabıta arasında yaşanan kovalamacaları bitirecek adımlar atılıyor

İzmir Seyyar Satıcılar Derneği Başkanı Evren Laçin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret ederek sokak satıcılarının talep ve önerilerini içeren bir rapor teslim etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Soyer de ilçelerde bulunan pazar yerlerinin haftada bir gün sokak satıcılarına ayrılacağını söyledi. Soyer aynı zamanda sabit esnafın olmadığı yerlerede tek tip araç tasarlayarak seyyar satıcılar için alan oluşturulabileceğini söyledi.

Toplantıda, geçtiğimiz haftalarda İzmir Seyyar Satıcılar Derneği tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne önerilen Esnaf ve Sanatkarlar Daire Başkanlığı kurulması konusu da gündeme geldi. Türkiye’nin ilk Sokak Ekonomisi Şube Müdürlüğü’nün kapatılmak durumunda kalındığını aktaran Soyer, "Daire başkanlığı kurulmasına yönelik çalışmalarımız ise sürüyor" dedi. Dernek yöneticilerine müjde de veren Soyer, “İlgili birimlerimizle yaptığımız görüşmelerde ilçelerdeki pazar yerlerinin haftanın belli bir gününde seyyar satıcılara ayrılması konusunda fikir birliğine vardık. Bunun haricinde dükkanların olmadığı ve sabit esnafın ekonomisine zarar vermeyecek şekilde belirlenecek alanların dışına da çıkılmadan alanlar oluşturulabilir. Büyükşehir olarak bu noktalarda kullanılacak tek tip araçları da tasarlarız” ifadelerini kullandı. Önümüzdeki haftalarda dernek yönetimiyle ortak bir toplantı yapmayı planladıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Soyer, bu toplantılarla kent estetiğine ve ekonomisine değer katacak konuların ele alınacağını da aktardı.

"SEYYAR ESNAFI MUTLU ETTİNİZ"

Başkan Soyer'in olumlu yaklaşımı ve projelerinin hem kendisini hem de esnafı mutlu ettiğini açıklayan İzmir Seyyar Satıcılar Derneği Başkanı Evren Laçin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Esnaf Bakanlığı’ kurulması yönündeki görüşünü de memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Belediyeler bünyesinde de Esnaf ve Sanatkarlar Daire Başkanlığı’nın mutlaka hayata geçmesi gerektiğini vurgulayan Laçin, “Eğer İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda bir hazırlık yapılır ve bir adım atılırsa bu tüm Türkiye’ye örnek olacaktır. Birçok belediye İzmir’den bu örnek adımı bekliyor. Bu kentte 200 bin kişiye istihdam sağlayan ve katma değer yaratan tüm sokak satıcıları için farkındalık yaratacak çalışmalara hep birlikte imza atabiliriz” diye konuştu. Laçin, İzmir’in artık zabıtanın seyyar satıcıyı kovaladığı değil; sokaklarıyla, seyyar esnafıyla tüm dünyaya örnek bir kent olarak anılması gerektiğinin de altını çizdi.



SOYER'E 8 İSTEKLİ RAPOR



1- İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bir Esnaf ve Sanatkârlar Daire Başkanlığı’nın kurulmasını ve bu Daire Başkanlığı altında hem sabit hem de seyyar esnaflar için 2 ayrı müdürlük oluşturulması,

2- Büyükşehir Belediye Başkanı veya yetkili birim sorumluları ile düzenli olarak ayda bir görüş alış verişinde bulunulması,

3- Belediye bünyesinde bir dijital İzmir Seyyar Esnaf Kayıt Sistemi kurulması,

4- Seyyar satıcıların satış yerleri ile satış koşullarının oluşturulacak ortak bir komisyon tarafından gözden geçirilip kurala bağlanması,

5- Satış araçları ve tezgahları İzmir kent estetiğine uygun olarak belediye ile birlikte tasarlanıp üretilmesi,

6- İBB Meclisi’nde İzmir Seyyar Esnaf Meclisi’nin de temsil edilmesi,

7- İzmir Kent Konseyi çalışmalarında da yer alınması,

8- Geri dönüşüm, atık toplama, hurdacılık faaliyetlerinin belediyenin ilgili birimleri ile birlikte tek elden sürdürülmesi.