İzmir'de Zeytin Barış Festivali başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin yerel lezzetlerinden zeytin ve zeytinyağının marka değerini artırmak amacıyla bu yıl ilk kez düzenlediği Zeytin Barış Festivali başladı. Festivalin açılışında konuşan Başkan Tunç Soyer, Zeytin Barış Yolu’nun önümüzdeki yıllarda Gelibolu Yarımadası’na kadar uzanması için çalıştıklarını söyledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu doğrultusunda kentin geleneksel lezzetleri ve coğrafi destinasyona özgü yerel ürünlerinin marka değerini artırarak gastronomi turizminde yer almasını sağlamak amacıyla Zeytin Barış Festivali düzenledi. Üretici ve tüketiciyi bir araya getiren festivalde Başkan Tunç Soyer, İzmir'in kültür ve turizm rotalarını Gelibolu Yarımadası ile buluşturacak Zeytin Barış Yolu projesinin hazırlıklarının başladığını açıkladı.

“Bir Zeytin Dalı Yeter”



Zeytin ve zeytinyağı mirası açısından kentin en önemli destinasyon noktalarından biri olan Urla Köstem Zeytinyağı Müzesi’nde bu yıl “Bir Zeytin Dalı Yeter” sloganıyla ilki yapılan festivale İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda yurttaş katıldı.

“Bilgeliğin ve barışın simgesi”



Festivalin açılış konuşmasını yapan Başkan Tunç Soyer, dünyadaki ilk zeytinyağı işliği olarak bilinen Klazomenai’nin de yer aldığı Urla'da olmaktan çok mutlu olduğunu belirterek sözlerine başladı. Başkan Soyer, “Ölümsüzlüğün, bilgeliğin ve barışın simgesi zeytin ağacı yüzyıllardır meyvesiyle canlıları beslemiş, yağıyla karanlığı aydınlatmış, şifasıyla Anadolu mutfağının vazgeçilmezi olmuş. Zeytin ağacı, bugün de hepimizi buluşturmaya devam ediyor” dedi.

“Kuraklık ve yoksullukla mücadelemiz sürüyor”



Etkinliğe ev sahipliği yapan Köstem Zeytinyağı Müzesi'nin geçen ay Türkiye’nin ilk Küresel Zeytin Barış Parkı olarak akredite edildiğini anımsatan Başkan Soyer, zeytin ve zeytinyağına olan tutkularının peşinden giderken edindikleri deneyimleri, özellikle çocuklar ve gençler için yaşayan bir müzeye dönüştüren Dr. Levent Köstem ve eşi Güler Köstem’e emekleri için teşekkür etti. Soyer, “Suya atılan bir taşın oluşturduğu halkalar gibi, 'Başka Bir Tarım Mümkün' vizyonuyla kuraklık ve yoksullukla mücadelemiz paydaşlarımızın da katkılarıyla büyüyor. Bu halkaları birbirine çok sayıda projeyle bağlıyoruz. İzmir’in Haziran 2021’de dünyanın ilk Cittaslow Metropolü olması, Eylül 2022’de yapılacak Terra Madre fuarı, üretici pazarlarımız, Mera İzmir ve karakılçık projelerimiz Başka Bir Tarım’ın İzmir’den yansıyan halkalarından sadece birkaçı” şeklinde konuştu.

“Eşsiz lezzetler üreticilerle buluşuyor”



Başkan Soyer, konuşmasının devamında İzmir’in kültür ve turizm rotalarından söz ederek “İzmir’in doğası ve kültürünün yaşandığı İzMiras rotalarımız İzmir şehir merkezinden başlayıp kırsal alanlara doğru yayılıyor. Bu ağın bir parçası olan Yarımada Zeytin Rotası, yolcularını yaşlı zeytin ağaçları, uçsuz bucaksız meralar, eşsiz lezzetler ve üreticilerle buluşturuyor. Kırsalda var olanı görünür kılan, küçük üreticinin kapılarını dünyaya açan ve doğanın bir parçası olduğumuzu yeniden hissettiren bu rotalar İzmir’in gelişimi için büyük önem taşıyor. Bir ucu İzmir Yarımada’ya uzanan Zeytin Barış Yolu, bu güzergâhların en önemlilerinden biri. Uluslararası Turizm Yoluyla Barış Enstitüsü ve Skal International’ın paydaşları arasında olduğu Küresel Zeytin Barış parkları Projesi, her gezginin potansiyel olarak bir 'Barış Elçisi' olduğu inancıyla yola çıkıyor. Biz de paydaşlarımızla birlikte Köstem Zeytinyağı Müzesi gibi küresel zeytin barış parklarının çoğalması ve Zeytin Barış Yolu’nun önümüzdeki yıllarda Gelibolu Yarımadası’na kadar uzanması için çalışıyoruz” dedi.

“Binlerce yıldır barışı simgeliyor”



Urla Köstem Zeytinyağı Müzesi Kurucusu Dr. Levent Köstem ise Başkan Tunç Soyer'e tarıma ve doğaya verdiği önemle beraber bu festivali düzenlediği için teşekkür etti. Güler Köstem de muhacir çocukları olduklarını belirterek, “Zeytinle büyüdük, onunla yaşamaya devam ediyoruz. Zeytin hem sağlık için hem de binlerce yıldır barışı simgelediği için çok değerli. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu festivalin düzenlenmesi için çok gayret gösterdi. Teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Bu lezzetler dünyaya taşınmalı”



Dünya Turizm Profesyonelleri Derneği (SKAL International) Türkiye Genel Sekreteri Emre Gezgin, Zeytin Barış Yolu Festivali'nin İzmir turizmi açısından önemli olduğunu ifade ederek, “Bu festival, kırsal turizmin sürdürülebilir kalkınma paradigmasında ön plana çıkması açısından önemli. Bu nedenle festivalin ülkeye ve dünyaya taşınması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için bizim gibi turizm alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin üstüne düşen sorumlulukların da bilincindeyiz” dedi.

“Barışa katkısı önemli”



Türkiye-Avustralya ve Yeni Zelanda Dostluk Derneği Kurucu Başkanı Niyazi Adalı, ülkelerin sahip olduğu tarihi ve kültürel varlıkları dünyaya tanıtmanın öneminden söz ederek “Pandeminin de etkisiyle birçok bölgede endişe verici gerginlikler yaşanıyor. O nedenle barış yolunda yapılacak çalışmalar oldukça önemli” şeklinde konuştu. Adalı, Başkan Soyer’e plaket de takdim etti. Uluslararası Turizm Yoluyla Barış Enstitüsü (IIPT) Başkanı Sayın Louis D’Amore ise festivale video mesajla katıldı.

Başkan Soyer, müze bahçesinde yer alan Türkiye’nin ilk Zeytin Barış Parkı’nın açılışını da yaptı.

Tadım atölyelerinde zeytinyağlı lezzetler



Festival kapsamında yapılan tadım atölyelerinde Zeytinler Köyü’nden Yeliz Kaya ve Hilmiye Günay, Özbek Köyü’nden Şerife Kublay ve Nohutalan Köyü’nden Serpil Gümüş, İzmirli gurme şef Ahmet Güzelyağdöken ile birlikte mutfağa girdi, birbirinden lezzetli zeytinyağlı Ege yemekleri konuklara ikram edildi. İzmir Aşçılar Derneği Başkanı Doç. Dr. Turgay Bucak ve şef Fatih Taşkesen ise konuklara zeytinyağı ile marine edilmiş levrek, Girit kabak sıyırtması, şevketi bostan püresi başta olmak üzere pek çok zeytinyağlı lezzet tattırdı.

Doğal sabun atölyesi



Zeytin ve zeytinyağı üretim ve tüketimini teşvik etmeyi amaçlayan festivale katılan üretici kooperatifleri de yeni sezon zeytin ve zeytinyağı ürünlerini konuklara tanıttı, alanda zeytinyağlı doğal sabun atölyesi de düzenlendi.

Doç. Dr. Ahmet Uhri ve gazeteci yazar Nedim Atilla ile Köstem Zeytinyağı Müzesi Kurucusu Doç. Dr. Levent Köstem’in zeytin sunumlarıyla devam eden festival, Pelin Taneli Kadıoğlu’nun sunduğu Zeytin Şarkıları konseriyle sona erdi.