VAKA SAYISI ARTIYOR!
VAKA SAYISI ARTIYOR!
0
BANYODA 60 YILAN BULDU!
BANYODA 60 YILAN BULDU!
0
UKRAYNA'DA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR
UKRAYNA'DA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR
0
DOĞUMDA TECAVÜZ ŞOKU!
DOĞUMDA TECAVÜZ ŞOKU!
0
banner776

İzmir'de zeytinlik alanda başlayan yangın TIR'a da sıçradı!

İzmir Bayındır'da zeytinlik alanda yangın çıktı. Yangın o sırada seyir halinde olan ve üstü saman ile dolu olan TIR'a da sıçradı. Çıkan her iki yangın da itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, TIR'ın ise küle döndüğü görüldü

14 Temmuz 2022 Perşembe 08:07

Yangın, dün saat 21.30 sıralarında Bayındır- Tire kara yolu üzerinde çıktı. Bayındır'ın Doğu Girişi yakınlarındaki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ile Orman İşletme müdürlüğüne ait ekipleri sevk edildi.

Yangına koordineli bir şekilde müdahale edildiği sırada, iddiaya göre kıvılcımlar karayolundan geçen saman yüklü bir TIR'a sıçradı. Yangını fark eden sürücü, TIR'ı durdurarak müdahale etmeye çalıştı. Ancak araç kısa sürede alev topuna döndü. Zeytinlik ve TIR yangını nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı. Trafik akışı Yusuflu Köyü - Ilıca yolu tarafından sağlandı.

Ekiplerin müdahalesiyle her iki yangın da söndürüldü. Zeytinlik alanda soğutma çalışmaları sürdürülürken, yanan TIR kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bayındır #yangın #tır yangını
Önceki Haber
İzmir'de bir kadın çiftlik evinde ölü bulundu!
Sonraki Haber
İzmir'de köpek katliamı iddiası: 250 köpek ilaçla öldürüldü!
Şimdi de Bergama'da yangın çıktı! Alevler fabrikaya sıçradı!
Şimdi de Bergama'da yangın çıktı! Alevler fabrikaya sıçradı!
0
Dikili'nin cennet koyları yapılaşmaya açılıyor!
Dikili'nin cennet koyları yapılaşmaya açılıyor!
0
Konak Belediyesi tehlike saçan binayı yıktı!
Konak Belediyesi tehlike saçan binayı yıktı!
0
Güzelbahçe'de bir ayda 12 kişi boğulmaktan kurtarıldı
Güzelbahçe'de bir ayda 12 kişi boğulmaktan kurtarıldı
0
İzmir'de köpek katliamı iddiası: 250 köpek ilaçla öldürüldü!
İzmir'de köpek katliamı iddiası: 250 köpek ilaçla öldürüldü!
0
İzmir'de bir kadın çiftlik evinde ölü bulundu!
İzmir'de bir kadın çiftlik evinde ölü bulundu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.