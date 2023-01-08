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İzmir'de zirai atıkları toplayana gübre desteği

İzmir'de zirai atıkları toplayana gübre desteği
08 Ocak 2023 Pazar 10:33

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin doğayla uyumlu tarımsal üretimi teşvik etmek amacıyla başlattığı zirai ambalaj atıklarının toplanması sürüyor. Bugüne kadar 6 tona yakın zirai ambalaj atığının yeniden ekonomiye kazandırıldığı projede üreticinin de yüzü güldü. Değirmendere ve Karaveliler köylerindeki üreticilere biriktirdikleri atık karşılığında organik solucan gübresi dağıtıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen, halk ve çevre sağlığına zararlı zirai ambalaj atıklarının özel tekniklerle toplanması projesı sürüyor. Menderes Değirmendere Köyü’nde başlatılan projeyle iki yılda 4 bin 465 kilogram zirai ambalaj atığı geri dönüşüme dahil edilerek ekonomiye kazandırıldı. Ambalaj atıklarını Büyükşehir Belediyesi’nin dağıttığı özel torbalarda biriktiren Değirmendereli 70 üreticiye her torba karşılığında topraklarının daha kaliteli ve verimli olmasını sağlayacak bir litre organik sıvı solucan gübresi dağıtıldı.

Proje genişliyor

Menderes Değirmendere’nin ardından proje Bayındır Karaveliler Köyü’nde de geçen Kasım ayında başladı.  Bin 200 kilogram zirai ambalaj atığı İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin geri dönüşüm çalışmalarını yürüten İZDOĞA A.Ş tarafından toplanarak geri dönüştürüldü. Üreticilere solucan gübresi verildi. Projenin Seferihisar’da başlatılması planlanıyor.

Tarımsal üretimde kimyasal gübre, pestisit ve benzeri zirai ilaç kullanımının artması üzerine, doğayı ve çevreyi koruyucu önlemler almak üzere başlatılan “Zirai İlaç Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması Projesi” Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle yürütülüyor.
 

Etiketler; #izmir #haber #gübre
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