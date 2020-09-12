İzmir'deki açık deniz balıkçılık turnuvasında ilk gün tamamlandı

İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle özel kurallarla gerçekleştirilen açık deniz balıkçılık yarışması "14. Tuna Masters Alaçatı"da ilk gün sona erdi.

Çeşme ilçesindeki Port Alaçatı Marina'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışmanın ilk gününde, 52 tekne için kayıt yaptırıldı. Yarışmada "Ata Akıncı" adlı tekneyle turnuvaya katılan Ahmet Akıncı, Erdil Erdin, Ümit Meriç ve Burak Galip Akkurt'tan oluşan ekip, karaya 68,7 ve 86,5 kilogramlık orkinoslarla döndü. "Altın Kemer"i devralıp 1 yıl boyunca saklayacak ekip, yarın yapılacak mücadelenin ardından belli olacak.