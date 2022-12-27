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İzmir'deki AVM'de şok ölüm! Mağaza müdürü merdiven boşluğuna düştü!

İzmir'deki AVM'de şok ölüm! Mağaza müdürü merdiven boşluğuna düştü!
27 Aralık 2022 Salı 14:01

İzmir Balçova'da bulunan bir AVM'de acı olay! AVM'de bulunan bir mağazada müdürlük yapan 48 yaşındaki Cemalifer Kızgınoğlu yaşamını yitirdi

Balçova ilçesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki alışveriş merkezindeki tekstil ve ev eşyaları ürünleri satışı yapılan mağazanın müdürü Cemalifer Kızgınoğlu, dün saat 09.30'da dengesini kaybedip, 1'inci kattan merdiven boşluğundan eksi 2'nci kattaki otoparkta beton zemine düştü. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Kızgınoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Kızgınoğlu'nun cesedi, olay yeri incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #avm #ölüm #haber
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