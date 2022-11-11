İzmir'deki baba cinayetinde yeni gelişme!

İzmir Tire'de 79 yaşındaki Himmet Geleç, başına sert bir cisimle vurularak öldürülmüştü. Olay sonrası gözaltına alınan kızı Meliha Geleç'in çelişkili ifadeler verdiği öğrenildi. Boşandıktan sonra 20 yıldır babası ile birlikte yaşadığı belirtilen Geleç, gazetecilere ise 'Babama bir şey yapmadım' dedi

Olay, 9 Kasım günü saat 14.30 sıralarında Tire'nin kırsal Toparlar Mahallesi'nde meydana geldi. Meliha Geleç, başka bir mahallede yaşayan akrabalarını ziyarete gitti. Durumdan şüphelenen akrabaları, Geleç'in kardeşi A.G.'yi telefonla arayıp, babasını kontrol etmelerini istedi. Babası Himmet Geleç'i evde yerde hareketsiz başından yaralanmış halde bulan A.G., durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Himmet Geleç'in hayatını kaybettiği belirledi.

Himmet Geleç'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, cinayet şüphelisi olarak Meliha Geleç'i Aydın'ın İncirliova ilçesine kaçmak üzereyken yakalayıp, gözaltına aldı. 20 yıl önce eşinden boşanıp, babasıyla yaşamaya başladığı öğrenilen Meliha Geleç'in içine kapanık biri olduğu, kimseyle çok fazla görüşmediği ileri sürüldü.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Meliha Geleç, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Babama bir şey yapmadım" dedi. Jandarma, savcılık ve çıkarıldığı mahkemede çelişkili ifadeler verdiği belirtilen Meliha Geleç, tutuklandı.