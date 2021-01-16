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İzmir'deki bir çiftlikte yavru aslan bulundu!

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir çiftlikte yasa dışı yollardan ülkeye getirilen yavru aslan ele geçirildi. 3 aylık olduğu belirlenen dişi yavru aslan, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda karantinaya alındı

İzmir'deki bir çiftlikte yavru aslan bulundu!
16 Ocak 2021 Cumartesi 15:20

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde güvenlik güçleri ile Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, bir çiftliğe operasyon düzenledi. Operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye getirildiği belirlenen 3 aylık yavru aslan ele geçirildi. Aslan yavrusu İzmir Doğal Yaşam Parkı'na getirildi. Karantinaya alınan aslanın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yavru aslan, yasal prosedür tamamlanıncaya kadar Doğal Yaşam Parkı'nda kalacak.

Çiftlik sahipleri hakkında 'vahşi hayvan ticareti' suçundan işlem başlatıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #yavru aslan #yavru aslan bulundu
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