İzmir'deki bir diş polikliniğinde yangın çıktı!

İzmir'in Ödemiş ilçesinde devlet hastanesine bağlı diş polikliniğinde çıkan yangın söndürüldü

Hürriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki tek katlı Ödemiş Devlet Hastanesi Diş Polikliniğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy ve İzmir Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Yangın nedeniyle bazı cihazlar ile muayene odaları hasar gördü.