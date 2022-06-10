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İzmir'deki bir okulda kız ve erkek öğrencilerin sınıfları ayrıldı!

İzmir Bornova'da bulunan İmam Hatip Ortaokulu'nda kız ve erkek öğrenciler farklı sınıflarda okutulmaya başlandı. Konu ile ilgili Eğitim-İş şikayetçi oldu ancak ilçe milli eğitim müdürlüğünün konuyu soruşturmaya gerek görmediği öğrenildi

İzmir'deki bir okulda kız ve erkek öğrencilerin sınıfları ayrıldı!
10 Haziran 2022 Cuma 08:52

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Bornova İmam Hatip Ortaokulu’nda kız ve erkek öğrencilerin sınıfları ayrıldı. Öğrencilerin sınıfları ayrılmakla kalmadı. Farklı cinsiyetler, farklı katlara alındı.

Cumhuriyet'tan Barış Terkoğlu'nun haberine göre Eğitim-İş Sendikası, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvurarak, okul yönetimi hakkında idari soruşturma açılmasını istedi. Eğitim-İş, talepte, 1739 sayılı Milli Eğitim Kanunu’nun “Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır” ilkesinin ihlal edildiğini belirtti. Sendika, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, harem selamlık eğitim yapıldığına delil olarak, okulun sınıf listelerini de sundu. Listelerde, kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda olduğu açıkça görülüyordu.

Listeleri paylaştılar


29 Nisan’daki başvuruya, 9 Mayıs’ta yanıt geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa İslamoğlu, uygulamanın Milli Eğitim Kanunu’na uygun olduğunu belirtti. Soruşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Eğitim-İş, konuyu İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne taşıyarak soruşturma talebini yineledi. Sınıf listelerini de paylaşarak anayasa ihlali yapıldığını söyledi.

Sendika, önümüzdeki günlerde, konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor. Son dönemde, dinci isimler, karma eğitimin son bulmasını talep eden açıklamalar yapıyordu.

Etiketler; #izmir #bornova #haremlik selamlık eğitim #imam hatip okulu
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