İzmir'deki bu yerler 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi!

İzmir'in Çeşme ve Urla ilçelerinde yer alan Karaköy ve Zeytineli bölgesindeki doğal sit alanının "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Çeşme ve Urla sınırları içerisinde bulunan 38. Grup Karaköy-Zeytineli Etabı Doğal Sit Alanı, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Kararda, kesin korunacak hassas alanın krokisi ile coğrafi sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.