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İzmir'deki Çamlıçay Deresi'nde taşkın riski!

İzmir Güzelbahçe'de bulunan Çamlıçay Deresi, atılan çöplerin yağmur yağdığında suyu tıkaması nedeniyle taşkın riski oluşturuyor. Güzelbahçe Kültür Çevre ve Güzelleştirme Derneği (GÜLDER) Başkanı Tuğrul Şahbaz, bölgede yaşayan vatandaşların tedirgin olduğunu ifade ederek, çözümün bölgeye baraj inşa edilmesi olduğunu söyledi

İzmir'deki Çamlıçay Deresi'nde taşkın riski!
30 Mart 2021 Salı 09:51

İzmir Güzelbahçe'de bulunan Çamlıçay Deresi'ne atılan çöpler hem çevre kirliliğine hem de taşkın riskine neden oluyor. GÜLDER Başkanı Tuğrul Şahbaz, dere içerisinde biriken çöplerin, yağışlı havalarda suyu tıkayarak taşkın riski oluşturduğunu, dere yakınındaki bir köprünün de kullanılamaz duruma geldiğini söyledi. Konuyla ilgili Güzelbahçe Belediyesi ile Güzelbahçe Kaymakamlığı'na dilekçe verdiklerini anlatan Şahbaz, "Efemçukuru'ndan başlayan derenin diğer ucu denize ulaşıyor. Derenin içerisine ve etrafına moloz döken vatandaşlar var. Yakınındaki köprü çöpten görünmez bir hale geldi. Buradan geçilmez oldu. Derenin içi de çöp dolu. Bizler, buranın temizlenmesini istiyoruz. Kirlilikte vatandaşın da suçu var. Çöpünü atacak yer bulamayanlar, derenin içerisine, yakınına döküp, gidiyor. 30-40 çuval moloz görmek mümkün. Önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

'SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR'

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin bölgeye Çamlıçay Barajı'nın yapılacağını söylediklerini ifade eden Şahbaz, şunları kaydetti:

"Buraya Çamlıçay Barajı'nın yapılması gündeme gelmişti. Ancak sözde kaldı. Buraya bir baraj yapılsa ne taşkın olacak ne de böyle kirlilik. Su rejimi kontrol altına alınacak. Kentin su ihtiyacını karşılayacak. Çöp ve pislikler buradaki vatandaşların sağlığını da tehdit ediyor. Yaz sezonu geldiğinde, denize giden çöplerle vatandaş denize girecek duruma gelecek. Konuyu, hem ilçe belediyesine hem de kaymakama sunduk. Umarım çözüme kavuşur."

Bölgede yaşayan İsmail Güler ise, "Yağmur yağdığı zaman yol kapanıyor. Derede taşkın riski artıyor. Kıyı ve ıslah çalışması yapılmadı. Yürüyüş yolları yapılabilir. Burası daha iyi şekilde değerlendirilebilir" dedi.

İsmail Bağcı da "Bütün Güzelbahçe Yelki'nin çöplüğü buraya atılıyor. Yağışın etkisiyle çöplerden dolayı dere tıkanıyor. Barajın yapılması çok güzel olur. 60 sene önce barajın yerinin ayrıldığını biliyoruz. Ancak 60 senedir ne bir baraj yapıldı ne de başka bir şey. Buraya barajın yapılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #güzelbahçe #çamlıçay deresi
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