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İzmir'deki cinayetin nedeni belli oldu: İade edilmeyen telefon

İzmir'deki cinayetin nedeni belli oldu: İade edilmeyen telefon
05 Nisan 2022 Salı 15:19

İzmir'in Konak ilçesinde Necati Bakırcı'nın (24), tartıştığı arkadaşı Emre Saraç tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Saraç'ın Bakırcı'yı kendisinden ödünç aldığı akıllı telefonu uzun süredir iade etmemesi nedeniyle çıkan tartışmada öldürdüğü belirlendi.

Olay, 3 Nisan saat 21.00 sıralarında Atilla Mahallesi'nde meydana geldi. Necati Bakırcı ile arkadaşı Emre Saraç arasında sokakta tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Saraç, yanındaki bıçakla Bakırcı'ya saldırdı. Bakırcı, göğsüne aldığı bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Çevredekilerin çağırdığı sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Bakırcı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Bakırcı, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

İzmir Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Bakırcı’nın cenazesi, Kaynaklar Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Olay sonrası yakalanıp gözaltına alınan Emre Saraç polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Saraç'ın Bakırcı'yı kendisinden ödünç aldığı akıllı telefonu uzun süredir iade etmemesi nedeniyle çıkan tartışmada öldürdüğü belirlendi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #cinayet #ölüm #bıçaklama
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