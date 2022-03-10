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İzmir'deki cinayetin nedeni kan davası çıktı!

İzmir'deki cinayetin nedeni kan davası çıktı!
10 Mart 2022 Perşembe 14:22

İzmir Buca'da bulunan bir ganyan bayisinde İbrahim Dağ tabanca ile vurularak öldürülmüştü. Cinayetin nedeni kan davası çıktı. Dağ'ı öldüren E.Y., 12 yıl önce ağabeyinin öldürüldüğünü ve onu öldürenlerden biri de Dağ olduğu için ondan intikam aldığını söyledi


Akıncılar Mahallesi Akdoğan Caddesi'ndeki bir ganyan bayiine giden İbrahim Dağ'ın yanına önceki gün, saat 17.00 sıralarında, aralarında uzun süredir husumet bulunan E.Y., geldi. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. E.Y. belinden çıkardığı tabancayla Dağ'a ateş edip, kaçtı. Dağ, kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Dağ, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Dağ, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. E.Y., olaydan bir süre sonra Şirinyer Polis Merkezi'ne gidip, teslim oldu.

E.Y., polisteki ifadesinden cinayetin 'kan davası' nedeniyle işlendiği ortaya çıktı. E.Y., ifadesinde, ağabeyi Maşallah Y.'nin 12 yıl önce darp edilerek öldürüldüğü olayın sanıklarından biri olduğu için Dağ'ı intikam almak için öldürdüğünü söyledi. E.Y. polisteki işlemlerinden sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #buca #cinayet #ganyan bayi #ölüm
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