İzmir'deki cinayetin nedeni: Ölü köpek!

İzmir'in Tire ilçesinde, tarla komşusu Turgay Yuvalı'yı (40) çıkan tartışmanın ardından av tüfeğiyle vurarak öldüren Ethem Öz (60) tutuklandı. Öz'ün ifadesinde Yuvalı'yı ölü köpeği tarlasına attığı için çıkan tartışmada, bir anlık öfkeyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi

Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Tire'nin kırsal Derebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Ethem Öz ile tarla komşusu Turgay Yuvalı arasında iddiaya göre tarlada ölü köpek bulunması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Öz, av tüfeği ile Yuvalı'ya ateş etti. Saçmaların isabet etmesiyle ağır yaralanan Yuvalı, çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Yuvalı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yuvalı'nın cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheli Ethem Öz ise jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yakalandı.

Gözaltına Öz, ifadesinde tarlasına ölü köpek attığı için Yuvalı'yla tartıştıklarını belirterek, "Bir anlık öfkeyle tüfeğimi ateşleyip öldürdüm" dedi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yuvalı, tutuklandı.