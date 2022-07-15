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İzmir'deki cinayetin sırrı çözüldü! Öldürdükten sonra oğlunu aramış ve...

İzmir Buca'da bulunan bir çiftlik evinde kadın cesedi bulunmuştu. 38 yaşındaki Kader Değirmen'i eşi Halis Değirmen'in öldürdüğü ortaya çıktı. Eşini öldüren Değirmen'in daha sonra da oğlunu aradığı ve ona annesi ile tartıştıklarını eve gitmesini söylediği ortaya çıktı

İzmir'deki cinayetin sırrı çözüldü! Öldürdükten sonra oğlunu aramış ve...
15 Temmuz 2022 Cuma 08:20

Olay, dün saat 01.30 sıralarında Buca OSB Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde meydana geldi. İddiaya göre, Kader Değirmen, oğlu tarafından bıçakla öldürülmüş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kader Değirmen'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, polis, cinayet şüphelisi ya da şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekiplerince yapılan çalışma kapsamında Kader Değirmen'in, eşi Halis Değirmen tarafından öldürüldüğü saptandı. Halis Değirmen'in, 01 RU 279 plakalı kamyonetle kaçtığını belirleyen ekipler, cinayetin işlendiği bölgeyi ablukaya aldı.

KARDEŞİNİN KİMLİĞİNİ VERDİ

Polis, Halis Değirmen'i 4691 sokakta durdurdu. Şüpheli, polis ekiplerine kardeşine ait olduğu iddia edilen A.D.'nin kimliğini verdi. Polis, şüphelinin üzerinde yaptığı aramada kendine ait kimliği buldu. Gözaltına alınan Halis Değirmen, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

OLAY SONRASI OĞLUNU ARAMIŞ

Öte yandan, şüpheli Halis Değirmen'in olay sonrası oğlunu arayıp 'Annenle tartıştık, eve git sakinleştir' dediği öğrenildi. Babasının aramasının ardından eve giden talihsiz genç, annesinin cansız bedeni ile karşılaştı. Kader Değirmen'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Erzurum'un Karaçoban ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği'nde sorgusu tamamlanan Halis Değirmen ise adliyeye sevk edildi. 

KOCA TUTUKLANDI, GÖZALTINA ALINAN KADIN SERBEST 

İzmir'in Buca ilçesinde, çiftlik evinde eşi Kader Değirmen'i (38) bıçakla öldüren Halis Değirmen (55), sevk edildiği adliyede tutuklandı. Olaydan sonra kaçmaya çalışan Halis Değirmen ile birlikte gözaltına alınan ve ismi öğrenilemeyen bir kadın ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #buca #kadın cinayeti #çiftlik evi cinayet #ölüm
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