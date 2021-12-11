FELÇLİ TİLKİYE YÜRÜTEÇ
FELÇLİ TİLKİYE YÜRÜTEÇ
0
MANTAR ZEHİRLENMELERİNE DİKKAT!
MANTAR ZEHİRLENMELERİNE DİKKAT!
0
EKMEK 3,5 LİRA OLDU!
EKMEK 3,5 LİRA OLDU!
0
UÇAK MEZARIN HÜZÜNLÜ HİKAYESİ
UÇAK MEZARIN HÜZÜNLÜ HİKAYESİ
0

İzmir'deki cinayetin şüphelisi 6 yıl sonra yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde, Muhammet Nurullah İdi'nin (17) göğsünden bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 2015'ten beri aranan İbrahim T. (37), parkta eşiyle buluşurken, polis operasyonuyla yakalandı. İbrahim T.'nin, ilk ifadesinde, olay sırasında kargaşa çıktığını ve ne olduğunu anlamadığını öne sürdüğü öğrenildi

İzmir'deki cinayetin şüphelisi 6 yıl sonra yakalandı
11 Aralık 2021 Cumartesi 12:09

Olay, 2015 yılında Aziziye Mahallesi 575 Sokak'ta meydana geldi. Ahmet T., kardeşi İbrahim T. ile kızının arkadaşlık yaptığı inşaat işçisi Muhammet Nurullah İdi ve arkadaşı C.K. ile iddiaya göre konuşmaya gitti. Taraflar arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Muhammet Nurullah İdi bıçakla göğsünden, Ahmet T. ise sırt ve bacağından hafif yaralandı. İbrahim T., olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet Nurullah İdi, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Ahmet T. ise polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PARKTA EŞİYLE BULUŞUNCA YAKALANDI

Olayın üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen dosyayı rafa kaldırmayan İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İbrahim T.'nin, Gaziemir ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret ettiği bilgisini aldı. Bunun üzerine ekipler, hem evin çevresinde hem de ilçede teknik ve fiziki takip başlattı. Polis, İbrahim T.'nin, dün parkta eşiyle buluşması üzerine harekete geçti. İbrahim T., operasyonla gözaltına alındı. İlk ifadesinde, olay sırasında kargaşa çıktığını ve ne olduğunu anlamadığını öne sürdüğü öğrenilen İbrahim T.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #cinayet #ölüm #muhammet nurullah idi
Önceki Haber
İstanbul'da ekmeğe yine zam
Sonraki Haber
Aydın'da kaza: 1 kişi öldü
'Acil İzmir' uygulamasını o iller de kullanacak
'Acil İzmir' uygulamasını o iller de kullanacak
0
Bayraklı'da "insan hakları" paneli
Bayraklı'da "insan hakları" paneli
0
Hobi olarak başladı, erkekleri solladı!
Hobi olarak başladı, erkekleri solladı!
0
TOKİ İzmir'de 93 arsayı satışa çıkardı
TOKİ İzmir'de 93 arsayı satışa çıkardı
0
İzmir'de stokçuluk yapan otomotiv bayiine ceza!
İzmir'de stokçuluk yapan otomotiv bayiine ceza!
0
İzmir'de bir kişi çalışanı yaralayıp kuyumcuyu soydu!
İzmir'de bir kişi çalışanı yaralayıp kuyumcuyu soydu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.