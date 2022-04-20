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İzmir'deki cinayette yeni gelişme! Oğul tutuklandı, baba kayıp!

İzmir'deki cinayette yeni gelişme! Oğul tutuklandı, baba kayıp!
20 Nisan 2022 Çarşamba 08:42

İzmir Bornova'da baba ve oğlu tartıştıkları 24 yaşındaki Şeyhmus Çekin'i pompalı tüfekle öldürmüştü. Olay sonrası kaçan oğul Ercan D. yakalanarak tutuklandı. Babası Fırat D.'yi ise arama çalışmaları sürüyor


Olay, geçen 15 Nisan'da, saat 16.00 sıralarında Doğanlar Mahallesi 1590 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hurdacılık yapan Ercan D. ve babası Fırat D., husumetli oldukları Şeyhmus Çekin ile evinin önünde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın ardından evlerine giden baba-oğul pompalı tüfeği alıp, tekrar olay yerine geldi. Ercan D., pompalı tüfeği Çekin'e doğrultarak ateşledi. Çekin, yaralanırken, baba-oğul olay yerinden kaçtı. Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Çekin'i Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Çekin, burada doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Çekin'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.  Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis Ercan D.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ercan D., tutuklandı. Polis, diğer şüpheli Fırat D.'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bornova #cinayet #baba oğul cinayeti
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