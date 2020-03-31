İzmir'deki eczanelerin çalışma saatleri değişti

Koronavirüs salgını sebebiyle hastalarla ve hasta yakınlarıyla yakın temas halinde olan eczanelerdeki bulaş riskini azaltmak amacıyla; İzmir Eczacı Odası tarafından İzmir’de ki eczanelerin çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı.

11 Mart 2020 tarihinden bu yana ülkemizde hızla artan koronavirüs salgını ile mücadele önlemleri kapsamında eczanelerin 09.00-19.00 olan çalışma saatleri değişti. Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Tuncay Sayılkan, “Koronavirüs salgınında ön saflarda özveriyle görev yapan eczanelerdeki bulaş riskini azaltmak, meslektaşlarımız ve eczane çalışanlarının motivasyonunu artırmak amacıyla; İzmir merkez ve ilçelerdeki eczanelerin çalışma saatlerinde değişiklik yapma talebimiz İzmir Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’ne yazılı olarak sunuldu ve gerekli onay alındı. Yeni bir duyuru yapılana kadar; 1 Nisan 2020 Çarşamba gününden itibaren İzmir merkez ve ilçelerinde eczane çalışma saatleri 10.00-18.00 olarak uygulanacak” dedi.

Ek nöbetçi eczane

Başkan Sayılkan, 10.00-18.00 saatleri dışında sadece nöbetçi eczanelerin açık olacağını ve nöbetçi eczanelerin yoğunluğuna göre gerek duyulursa yönetim kurulu tarafından ilave nöbetçi eczanelerin görevlendirileceğini belirtti. Ayrıca sağlık çalışanlarından sonra, eczacılar ve eczane çalışanlarının da toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanmasıyla ilgili konuşan Sayılkan, “Koronavirüsle mücadele sürecinde eczacılardan sonra özveriyle görev yapan eczane teknisyenleri de toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanması talebimiz İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından uygun bulunmuş ve odamızca dağıtılan kartlar ile toplu taşımada ücretsiz ulaşım sağlanmıştır. Odamızca dağıtılan; kartların İZBAN’da da geçerli olması için gerekli yazılı başvurular yapılmıştır” ifadelerini kullandı.



