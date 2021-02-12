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İzmir'deki felakette yaralı sayısı 18'e yükseldi

İzmir'in Çeşme ilçesini vuran hortum felaketinde yaralananların sayısının 18'e yükseldiği bildirildi öğrenildi

İzmir'deki felakette yaralı sayısı 18'e yükseldi
12 Şubat 2021 Cuma 14:35
İzmir'e hortum böyle zarar verdi
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İzmir'in Çeşme ilçesini vuran hortum felaketinde yaralananların sayısının 18'e yükseldiği bildirildi. 1'i İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, 1'i de Çeşme Devlet Hastanesi olmak üzere 2 kişinin daha tedavi olduğu bildirildi. Yaşanan hortum felaketinde kaldıkları konteynerin üzerine kule vinç devrilmesi nedeniyle 9’u şantiyede çalışan işçi olmak üzere şu ana kadar 18 kişinin  çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi.

KORCAN KARAR YAŞADIĞI FELAKETİ ANLATTI

Alaçatı’da 6 yıldır yaşayan ve hortuma şahit olan gazeteci  Korcan Karar o anları anlattı: “Dün akşam saat 21.20'de evde oturduğumuz sırada bir uğultu sesi duyduk. Daha sonra giderek yükselen ve hiç alışık olmadığımız bir rüzgâr sesi duyuldu. Uğultuyla karışan bu sesi kapalı evin içinden hissettik. Gazetecilik refleksiyle hemen dışarıya çıktım. Hava yağmurluydu, baktım şimşek çakıyor. Etraf da aydınlanınca hortumu hissettim. Arkasından geldiği yöne baktım. Alaçatı Port'un 750 metre ilerisinde oturuyorum.  Hemen arabama bindim. Görüntüleri çektim. Gece, yaşananların vehametinin farkında olamadık.“Bir şantiyede vinç devrildi. Yaralılar vardı. 18 yaralının 6’sı taburcu edildi. 12’sinin tedavisi devam ediyor.  Sonra Alaçatı Port'a geldim. Tekneler batmış, araçlar devrilmişti. Aslında, dün akşam bir felaket yaşadık. Herkese geçmiş olsun diliyorum.”


EGE' DE ÇEŞME' DE BU DENLİ KUVVETLİ BİR DOĞA OLAYINI İLK KEZ YAŞIYORUM


İzmir’de son dönemlerde hiç yaşanmayan doğal felaketlere şahit olduklarını belirten Korcan Karar, “Deprem ve selin ardından, ilk kez hortum yaşadık. Hepsi üst üste geliyor. Küresel ısınma çok etkiliyor. Bu sefer ucuz atlattık. Geçmiş olsun Alaçatı'ya. Bu yaraları beraber saracağız. Bu faciadan da yine birbirimize sarılarak, anlayışla destek olarak geçireceğiz. Arama kurtarma ekipleri anında gelip çalışmalara katıldı. Ben şimdiye kadar birçok doğa olayını haberci yanım nedeniyle gittim yaşadım, tanık oldum. Ama Ege'de, Çeşme'de bu denli kuvvetli bir doğa olayını ilk kez yaşıyorum " dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir çeşme #izmir hortum
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