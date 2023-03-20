İzmir'deki FETÖ operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı, 35'i adliyede

İzmir merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik 'Gazi Turgut Arslan' operasyonunda gözaltına alınan 49 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 35 şüpheli de adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri FETÖ/PDY'ye yönelik geçen cuma günü operasyon düzenledi. 'Gazi Turgut Arslan' adı verilen İzmir merkezli İstanbul, Ankara, Samsun ve Muğla'da düzenlenen operasyonda, 40 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 54 kişiden 49'u gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 180 bin 305 TL, 400 euro ve 4 bin 900 dolar, 2 F serisi Amerikan doları, 47 ziynet eşyası ve çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 2'si yurt dışında bulunan, 5 kişinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin, örgüte finansal destek sağlayan ve kendilerini 'mahrem/kurye' olarak adlandırdıkları, örgütün güncel yapılanmasında faaliyet gösterdikleri, bir kısmının haklarında yakalama kararı olduğu belirlendi. Şüphelilerin yakalanmamak için çeşitli tedbirler uyguladıkları, gaybubet olarak adlandırılan hücre evlerinde kaldıkları ve haklarında önceki operasyonlarda gözaltına alınan kişiler tarafından ihbar ve beyanlar bulunduğu, bazılarının da örgütün gizli haberleşme uygulaması olan ByLock kullanıcısı olduğu da tespit edildi.

35 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüphelilerden 1'i, emniyetteki ifadesinin ardından serbest kalırken, 13'ü adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 12’si tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Diğer 35 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla bugün adliyeye sevk edildi.