İzmir'deki fuarlar esnafa da can suyu oldu!

İzmir çifte fuar heyecanı yaşıyor. Kentin ticari ve kültürel hafızasını bugüne taşıyan İzmir Enternasyonal Fuarı 2-11 Eylül tarihlerinde 91’inci kez kapılarını açarken, uluslararası gastronomi fuarı Terra Madre Anadolu’ya da ev sahipliği yapacak. Kentin ekonomisinde kaldıraç olacak fuarlar sayesinde otellerde doluluk yüzde yüze ulaştı. Taksicisinden otelcisine, restoranlardan Kemeraltı esnafına kadar herkese moral oldu.



İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen 91’inci İzmir Enternasyonal Fuarı ve uluslararası gastronomi fuarı “Terra Madre Anadolu” bugün kapılarını açıyor. İki fuar için yurt içi ve yurt dışından katılımcıların İzmir’e gelişi esnafın yüzünü güldürdü.

Kent esnafının heyecanla fuarları beklediğini söyleyen İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, “Fuarlar bizim iş hacmimizi artırıyor. Konaklama, ulaşım, yeme içme gibi sektörleri olumlu etkiliyor. Bu yıl İzmir Enternasyonal Fuarı ve Terra Madre Anadolu’nun birlikte olmasından da çok memnunuz. Tunç Başkanımız fuarlarda esnafların da olmasına özel bir önem verdi. Bu çok önemli. Özellikle de gastronomi fuarlarında kenti tanıtmak için esnafa büyük görev düşüyor. Üstümüze düşen görevi yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Otellerde doluluk yüzde 100



Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler ise İEF’nin kent turizmindeki önemine değinerek “Bu yıl Terra Madre Anadolu fuarıyla eş zamanlı düzenlenmesiyle İzmir, marka değeriyle anılan bir konuma geldi. Yerli ve yabancı konuklar oldukça ilgi gösteriyor. Turizmde yaz sezonunun bittiği bu dönemde fuarlarımız otel ve turistik işletmelerin yanı sıra 54 yan sektöre de ciddi bir destek verecek. Şu an Çeşme’den Dikili’ye kadar otellerimiz yüzde yüz doluluğa ulaştı. Şehir otellerimizde de fuarlar sayesinde doluluk yakaladık. Turizmcinin yüzü yaz sezonunun sonunda İEF’nin bereketiyle güldü. Fuarlar ve kongreler kenti olma yolunda emin adımlarla ilerleyen İzmir’de benzer fuar ve kongrelerin artarak devam etmesini diliyorum” diye konuştu.

“Terra Madre’de İzmir’in lokanta esnafı kazanacak"



Lokanta esnafının Terra Madre Anadolu fuarını beklediğini söyleyen İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası Başkanı Doğan Kılıç da “Tunç Başkanımız, esnafın bu zor günlerinde Terra Madre’de yer alacak İzmir lezzetleri stantlarını tamamen odamıza kayıtlı restoranlara verdi. Terra Madre’de İzmir’in lokantacı esnafı kazanacak. Ayrıca böylesine büyük, dünyaca ünlü bir fuarı ilk defa İzmir’de yapacak olmaktan dolayı heyecanlıyız. Yurt dışından ve diğer illerimizden de çok yüksek bir katılım bekliyoruz. Başta esnafımız olmak üzere tüm İzmir’e kazançlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Fuarlarla taksici esnafının işine yüzde 25 fark



Akaryakıt zamları nedeniyle ayakta kalmakta zorlanan taksiciler ise fuarlar boyunca kent içi ulaşımda önemli bir görev üstlenecek. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnafı Odası Başkanı Celil Anık, “Gerek Kültürpark’taki gerekse Fuar İzmir’deki fuarlar, bize her yıl büyük avantaj sağlıyor. İşlerimize yüzde 25 oranında bir fark yaratıyor. İzmir Enternasyonal Fuarı da bu yıl bambaşka bir coşkuyla düzenleniyor. Tunç Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Fuarlar Kemeraltı esnafına katkı sağlar”



Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin ise İzmir Enternasyonal Fuarı’nın eskiden beri Kemeraltı esnafına katkı sağladığını belirterek “Bu yıl Terra Madre Anadolu fuarı ile İzmir’i keşfetmek için çok fazla turistin gelmesini bekliyoruz. İzmir’e gelen tüm konuklarımızı da mutlaka Kemeraltı’yla kucaklaşmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.