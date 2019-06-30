İzmir'deki Gençlik Karnavalı devam ediyor

Urla'da devam eden festivalin üçüncü gününde Duman Grubu ve Hayko Cepkin gibi isimler sahne aldı

İzmir'deki Gençlik Karnavalı devam ediyor
30 Haziran 2019 Pazar 11:03

İzmir'in Urla ilçesinde devam eden Gençlik Karnavalı'nın üçüncü gününde Duman grubu ve Hayko Cepkin sahne aldı.İskele Mahallesi Kum Denizi Sahili'nde düzenlenin karnavalın 3. günü de geride kaldı. Karnavalın 3'üncü gününde Duman grubu, Hayko Cepkin, Ben Fero, Güliz Ayla, Lımbotheque ve Hey Douglas performanslarını sergiledi. Karnavalı düzenleyen şirket yetkilisi Enes Çimendağ gazetecilere yaptığı açıklamada, bugüne kadar etkinliğe 35 bin kişiden fazla katılım sağlandığını söyledi. Etkinliğin son gününde de yaklaşık 10 bin kişinin katılacağını tahmine ettiklerini ifade eden Çimendağ, etkinliğin sorunsuz gittiğini sözlerine ekledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #gençlik karnavalı #urla #duman grubu #hayko cepkin
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