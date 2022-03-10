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İzmir'deki hastanede silahlı saldırı olayında flaş gelişme!

10 Mart 2022 Perşembe 15:55

İzmir'in Çiğli ilçesinde, silahla vurulan İbrahim T.'nin (35) tedavi gördüğü hastanede ikinci kez silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili gözaltı sayısı, 6'ya yükseldi

Karşıyaka ilçesi Alaybey Mahallesi 1690 Sokak'ta, pazartesi günü saat 20.30 sıralarında İbrahim T., tabancayla vuruldu. İbrahim T., Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavisi süren İbrahim T., salı günü saat 17.30 sıralarında ise hastane odasında silahlı saldırıya uğradı. Kasığından vurulan İbrahim T., ilk müdahalenin ardından başka hastaneye sevk edildi. İbrahim T.'nin sevk edildiği hastane ise güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı.

İTİRAF ETTİ

Polis ekipleri, şüpheli A.Ç.'yi kısa sürede suç aletiyle yakalayıp gözaltına aldı. A.Ç.'nin, kolunu alçıya aldırıp, tabancayı da buraya sakladıktan sonra tedavi olma bahanesiyle hastaneye girdiği ortaya çıktı. Çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirtilen A.Ç.'nin, olay sırasında uyuşturucu madde etkisinde olduğu öne sürüldü. Şüphelinin, ilk ifadesinde, "Arkadaşıma yamuk yaptı. O yüzden vurdum" dediği öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan olay anı, güvenlik kameralarına da yansıdı. A.Ç.'nin, hasta gibi davranarak hastaneye geldiği görüldü. Görüntülerde; koridorda yürüyen A.Ç.'nin polikliniklere girdiği ve tabanca seslerini duyan görevlilerinin kaçtığı anlar yer aldı. Şüphelinin sırtındaki ceketi atarak kaçmaya çalıştığı anlar da kameraya yansıdı.

Soruşturma başlatan polis ekipleri, 5 şüpheliyi daha gözaltına aldı. İbrahim T.'nin vurulmasıyla ilgili 6 şüphelinin polisteki işlemleri sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #çiğli #silahlı saldırı #hastane silahlı saldırı
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