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İzmir'deki hastanede yine olay çıktı! Doktoru öldürmekle tehdit etti!

25 Kasım 2022 Cuma 14:53

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir hasta yakını, kendisine hemen bakılmayınca olay çıkardı. Güvenlik ekipleri hasta yakınına müdahale ederken, çevredekiler de korku yaşadı. Olay orada bulunanlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi

Olay İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre bir hasta yakını dahiliye polikliniğinde görev yapan doktor T.B.'nin odasına girdi. O sırada hastaya bakan doktordan hastasının sonuçlarına bakılmasını isteyen hasta yakınına doktor, sonuçların öğleden sonra bakıldığını söyledi. Hasta yakını hastasının kötü durumda olduğunu söylemesi üzerine de doktor, sıra açtırmasını ve kendisi ile ilgileneceğini söyledi. Bunun üzerine sıra alan hasta yakını tekrardan hasta bakarken doktorun odasına girdi. Doktora, "Hemen bize bak, biz aciliz" diyen hasta yakınına doktor, hasta odasından çıkınca bakacağı yanıtı verdi. Bunun üzerine "Bu hasta iyi, bunu bırak bize bak" diyen hasta yakını iddiaya göre kapıları yumruklamaya başladı.

Sesler üzerine olay yerine gelen güvenlik ekipleri hasta yakınına müdahale etti. Güvenlik tarafından zor zaptedilen hasta yakınının "O burdan çıkacak, onu öldüreceğim" diyerek bağırdığı öğrenildi. Olay anı ise orada bulunanlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

HABER: Özlem ÇİMEN

Etiketler; #izmir #sağlık #doktor #tehdit #bozyaka
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