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İzmir'deki hipodromda tokat yiyen temizlik personelinin avukatı açıklama yaptı

İzmir'deki hipodromda tokat yiyen temizlik personelinin avukatı açıklama yaptı
10 Ocak 2023 Salı 13:27

İzmir'in Buca ilçesindeki Şirinyer Hipodromu'nda bir seyircinin sözlü ve fiziki saldırısına maruz kalan temizlik personeli İ.G'nin avukatı Burak Yılmaz, konunun takipçisi olduklarını, şüpheli hakkında ceza yargılamasının ardından tazminat davası da açacaklarını bildirdi.

Burak Yılmaz, 8 Ocak'taki yarışların ardından temizlik görevlilerinin tribünde temizlik yapmak istediğini ancak tribünde oturmaya devam etmek isteyen seyircilerden M.D'nin buna izin vermediğini kaydetti.

Temizlik görevlileriyle M.D. arasında bu nedenle tartışma çıktığını ve olayın bir seyircinin cep telefonu kamerasına yansıdığını söyleyen Yılmaz, "M.D, müvekkilimize hakaretlerde bulunuyor. Müvekkilimiz oradan ayrılarak aşağıya iniyor. Şüpheli de peşinden geliyor. Görüntüde de görüldüğü gibi kendisine tokat eylemini gerçekleştiriyor." diye konuştu.

Müvekkilinin şikayetçi olduğunu belirten Yılmaz, "Olayın takipçisi olacağız. Ceza yargılamasının sonrasında maddi manevi tazminat davası da açacağız." dedi.

Müvekkilinin üzgün olduğunu belirten Yılmaz, "Aile olarak bu konuya çok üzüldüler. Müvekkilimin vakur duruşu görüntüye yansıdı. Sosyal medyadan kendisine destek mesajları geliyor." ifadelerini kullandı.

Şirinyer Hipodromu'nda 8 Ocak'ta seyircilerden M.D, tartıştığı temizlik görevlisi İ.G'ye tokat atmıştı. Olay, bir seyircinin cep telefonu kamerasına yansımıştı. Şüpheli gözaltına alınmış, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince imza verme adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Türkiye Jokey Kulübü, şüpheli hakkında hipodromlara giriş yasağı ve idari ceza verilmesi için ilgili mercilere başvuruda bulunulduğunu, başvuru sonuçlanana kadar şüphelinin hipodroma girişine tedbiren izin verilmeyeceğini duyurmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #buca #hipodrom #tokat #haber
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