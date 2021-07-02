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İzmir'deki İstanbul Sözleşmesi eylemine polis müdahalesi

İzmir'de, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını protesto etmek amacıyla toplanan bir grup kadına, polis biber gazıyla müdahalede bulundu

02 Temmuz 2021 Cuma 08:40

İstanbul Sözleşmesi Yaşatır Kampanya Grubu üyesi bir grup kadın, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını protesto etmek için Alsancak'taki Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde dün saat 18.30 sıralarında toplandı. Polis ekipleri, yürüyüş yapmak isteyen gruba izin vermedi. Grup yürüyüş için diretince, polis biber gazıyla müdahalede bulundu. Olayla ilgili herhangi bir gözaltı işlemi uygulanmadı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #istanbul sözleşmesi #izmir eylem #izmir kadın müdahale
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