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İzmir'deki kadın cinayetinde dikkat çeken ayrıntı: "Annen kefenini hazırlasın" demiş!

İzmir'deki kadın cinayetinde dikkat çeken ayrıntı: "Annen kefenini hazırlasın" demiş!
09 Ocak 2023 Pazartesi 13:37

İzmir Karabağlar'da Necmiye Vural, evli olduğunu öğrenince sevgili olduğu Mehmet Atabay'dan ayrılmak istedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Vural tabanca ile öldürüldü. Cinayetle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Atabay'ın Vural'ı (40), daha önce birçok kez tehdit ettiği, son olarak kızını telefonla arayıp, "Annen kefenini hazırlasın" dediği öne sürüldü.

Olay, 7 Ocak günü saat 12.30 sıralarında Limontepe Mahallesi 9594 Sokak'ta meydana geldi. 6 ay öncesine kadar bir otelde kat hizmetleri görevlisi olarak çalışan 3 çocuk annesi Necmiye Vural, 4 ay önce tanıştığı geri dönüşüm işiyle uğraşan Mehmet Atabay'dan evli olduğunu öğrenince ayrılmak istedi. Atabay, konuşmak için Vural'ın evine geldi. Burada Vural ile Atabay arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Atabay, yanında getirdiği tabancayla çocuklarının yanında 2 el ateş ederek Vural'ı vurdu. O anda evde bulunan Vural'ın kızı ve oğlu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Vural'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Vural'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Polis olayın ardından kaçan Mehmet Atabay'ı, Karşıyaka'daki iş yerinde yakalayarak gözaltına aldı. İfadesinde suçunu itiraf eden Mehmet Atabay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'ANNEN KEFENİNİ HAZIRLASIN' DİYEREK TEHDİT ETTİ İDDİASI

Necmiye Vural'ın, Mehmet Atabay tarafından bir süredir tehdit edildiği ve bu nedenle telefon numarasını değiştirdiği, ancak Atabay'ın bu defa da Vural'ın kızı Z.İ.'ye (16) telefon açıp "Annen kefenini hazırlasın" dediği ileri sürüldü.

İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopside karnı ve boynundan vurulduğu belirlenen Necmiye Vural'ın yakınları tarafından teslim alınan cenazesinin bugün öğlen toprağa verileceği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #karabağlar #cinayet #haber
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