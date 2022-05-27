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İzmir'deki kadın cinayetinde yeni ayrıntılar! 6 ay önce evlenmişler!

İzmir'in Bornova ilçesinde, boşanmak istediği Nuh Şayla tarafından öldürülen Rojda Şayla'nın (43), 6 ay önce ikinci evliliğini yaptığı eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Cinayet şüphelisi Nuh Şayla, yakalanarak gözaltına alındı

İzmir'deki kadın cinayetinde yeni ayrıntılar! 6 ay önce evlenmişler!
27 Mayıs 2022 Cuma 16:18

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kazımdirik Mahallesi Üniversite Caddesi'nde 29 katlı sitenin 14'üncü katındaki dairede meydana geldi. Nuh Şayla, bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Rojda Şayla'nın oturduğu siteye geldi. Rojda Şayla'nın dairesinin kapısına giden şüpheli, eşinin kapıyı açmaması üzerine tabanca ile art arda ateş etti. Bu sırada kapının arkasında bulunan kadın vuruldu. Şüpheli suç aletini olay yerinde bırakıp kaçarken, silah sesini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, kapıdaki mermi izlerini görünce daireye girdi. Polisin yaptığı kontrolde, Rojda Şayla, kapının ardında hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Rojda Şayla'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisi Nuh Şayla'yı bugün saat 10.30 sıralarında yakalayarak gözaltına aldı.

1,5 AYDIR AYRI YAŞIYORLARMIŞ

İlk eşinden 20 yaşında bir çocuğu olan Rojda Şayla'nın Nuh Şayal ile yaklaşık 6 ay önce evlendiği öğrenildi. Rojda Şayla'nın bir süre sonra aralarında başlayan şiddetli geçimsizlik nedeniyle Nuh Şayla'dan boşanmak istediği ve yaklaşık 1,5 aydır ayrı yaşadığı belirtildi. Olay sırasında, kadının oğlu B.B.'nin dışarıda olduğu kaydedilirken, eşi Nuh Şayla hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Kadının cenazesi, adli tıp morgundan yakınları tarafından teslim alındı. Rojda Şayla'nın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Antalya'ya gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kadın cinayeti #ölüm #nuh şayla #rojda şayla
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