İzmir'deki kasa hırsızları yakalandı!

Geçtiğimiz günlerde İzmir Karabağlar'da iftar saatinde kapalı olan fırına giren 2 kişi, içinde yaklaşık 100 bin TL olan kasayı alarak kaçmıştı. Şüpheliler güvenlik kamerasından belirlenerek yakalandı. Kasanın bulunması için ise çalışmalar sürüyor



Olay, Karabağlar ilçesi Barış Mahallesi'nde 4 Nisan'da meydana geldi. 2 şüpheli iftar saatinde bir fırının önüne geldi. Şüphelilerden biri dışarıda gözcülük yaparken, diğeri ise anahtarla kapıyı açıp içeri girdi. Bir süre iş yerinde dolaşan şüpheli, içerisinde yaklaşık 100 bin lira bulunan çelik kasayı sürükleyerek kapının önüne çıkardı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan hırsızlıkta, 2 şüpheli kasayı çarşafla kapatarak, yanlarında getirdikleri 'çekçek' olarak adlandırılan araca koydu ve bölgeden uzaklaştı. İftar sonrası fırına gelen iş yeri sahibi, çelik kasanın yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı.

Fırın ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin Gökhan Kapısız ve Yasin Kara olduklarını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 2 şüpheli, Karabağlar’da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Para dolu kasanın bulunması için çalışmalar sürerken, şüphelilerin fırının anahtarını nereden buldukları araştırılıyor.