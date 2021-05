İzmir'deki koku ile ilgili açıklama: Kirletmezsek koku olmaz!

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte derelerden gelen kötü koku problemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Helil İnan Kınay, derelerin kirletilmemesi ve bakımlarının yapılması halinde sağlıklı bir kent yaşamına sahip olunacağını ve koku probleminin ortadan kalkacağını söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir’de havaların ısınmasıyla birlikte derelerde koku problemi bu yılda baş gösterdi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) verilerine göre; İzmir kenti yerleşim alanında irili ufaklı 2 bin 166 adet dere buluyor. Bu dereler arasında kent merkezinde yer alan ve İzmir Körfezi’ne dökülen Meles ve Arap derelerinde yıl boyunca oluşan kirlilik, İZSU tarafından temizleniyor. Çalışmalar kapsamında dereler susuzlaştırılıp biriken çamur kaldırılarak akışkanlık sağlanıyor. Bu çalışmalar kapsamında ise koku sorunu ortaya çıkıyor.

Her yıl gündeme geliyor

Derelerdeki koku problemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Helil İnan Kınay, “İzmir kentinde tüm dereler körfeze dökülüyor. Derelerin Körfezle buluştuğu kesimlerde derinliğin çok düşük olduğu, sığlaşmış bölgeler bulunmakta. Özellikle yaz aylarında sıcaklıkların artması ile birlikte durgun suyun olduğu bölgelerde mikrobiyolojik faaliyetlerin artması ile birlikte yosunlaşma ve koku problemi ortaya çıkmaktadır. Bu süreç derelere atılan çöpler ve atıklarla birlikte hızlanmakta ve sorun büyümektedir. Derelere atılan atıklar, kontrolsüz kaçak deşarjlar, altyapı eksiklikleri kaynaklı deşarj, ıslah ve bakım çalışmalarındaki aksaklıklar bu sorunun büyümesine neden olmaktadır. Kentte yağmur suyunun taşınması ve körfeze ulaşması noktasında çok büyük önemi olan yerleşim alanları içerisinden geçen dereler taşıdığı kirlilik nedeni ile oluşan atıklar ve koku sorunu gibi olumsuz çevresel sorunları oluşturmaktadır. Özellikle hava sıcaklıklarının artması ile birlikte derelerdeki mikrobiyolojik faaliyetin artması koku problemini her yıl gündeme getiriyor” dedi.

Koku sorunu oluşuyor

Kokunun tabanda biriken malzemenin toplanması ve bertaraf sahasına götürülmesi olarak yürütülen çalışmalar sırasında oluştuğunu ifade eden Kınay, “Kenti içerisinde bulunan derelerin bakım çalışmaları İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda derelerde gerçekleştirilen ıslah temizlik ve bakım çalışmaları ile kent içerisinde yüzey ve yağmur sularını taşıyarak körfeze ulaştıran derelerin sağlıklı işleyişinin sağlanması amacı ile rutin bakım çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında tabanda biriken malzemenin toplanması ve bertaraf sahasına götürülmesi olarak yürütülen bu çalışmalar sırasında da koku sorunu oluşmaktadır” diye konuştu.

Kent sağlığı için büyük önem taşıyor

Derelerdeki kirliliğin bırakılan atıklardan kaynaklandığını belirten Kınay, “Kent içerisinde bulunan derelerin sağlıklı işleyişini sürdürebilmesi amacı ile yapılan ıslah, bakım ve temizlik çalışmaları devam etse de derelere atılan her türlü atık, altyapı eksiklikleri, kaçak deşarjlar ile ilgili sorunlar çözülmeden yapılan temizlik ve bakım çalışmaları tek başına yeterli ve sürekli bir çözüm olamamaktadır. İzmir Kentinin çevresel altyapı sürecinin önemli parçalarından olan kent içi derelerin sağlıklı çevresel koşullarda işlevini yerine getirebilmesi için gerekli denetim ve bakım önlemlerinin düzenli olarak gerçekleştiriliyor olması kent sağlığı için de büyük önem taşıyor. Ancak biz kentte yaşayanlara düşen en önemli sorumluluk dereler kontrolsüz atık atılmasının, kaçak deşarjların önlenmesidir. Bu kapsamda ülkemizde atık yönetimi sürecinin en önemli bileşeni olan atığı üreten insan faktörünün, eğitim ve bilincin önemi çözümün de en önemli parçası. Evlerimizden çıkan çöpün ayrıştırılması, gelişigüzel atılmaması, atıkların ekonomiye kazandırılması süreçlerini yürütmek gerekirken; gelişmiş ülkeleri her konuşmada örnek verirken; biz kentlerimizde, sokaklarımızda, derelerde, kısaca her yerde atılan çöplerle karşılaşıyor, karayolundan geçen araçlardan atılan çöplerle, yanan sigara izmaritlerinin atılmasını olağan karşılıyoruz” şeklinde konuştu.

Düzenli bakım, sağlıklı kent

Derelerin vatandaşlar ve tesisler tarafından kirletilmemesi gerektiğini belirten Kınay, ilgili idareler tarafından da bakım ve temizlik çalışmalarının düzenli olarak yapılması halinde sağlıklı bir kent yaşamına sahip olunacağını, bu süreçlerden herhangi birinin eksik ya da yetersiz olmasının sorunu büyüteceğini söyledi.

“Kötü kokulu günler bu yıl da başladı”

Derelerdeki koku problemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “İzmir için, Meles Çayı'ndan çıkan kötü kokulu günler bu yıl da başladı. Senelerdir burası için tek çare bulamayan CHP Belediyesi, çözümü yine kireç dökmekte buldu. İzmir bu ilkelliği hak etmiyor” ifadelerini kullandı.