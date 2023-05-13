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İzmir'deki 'Kökünü Kurutma Operasyonu'na 260 tutuklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Türkiye'de 56'ncı, İzmir'de ise 2'ncisi düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 310 şüpheliden 260'ı tutuklandı

İzmir'deki 'Kökünü Kurutma Operasyonu'na 260 tutuklama
13 Mayıs 2023 Cumartesi 15:20

Türkiye genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında başlatılan 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nun 56'ncısı İzmir'de düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla İzmir'de 2'ncisi gerçekleştirilen operasyon, 9 Mayıs günü saat 04.15'te başlatıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı’nın çalışmalarıyla operasyona 10 özel harekat ve 2 jandarma komando ekibinin de aralarında bulunduğu 2 bin 280 personel, 35 narkotik köpeği ve 1 helikopter ekibi katıldı. Uyuşturucu imalathanesi ve satış yerlerinin yanı sıra 'Torbacı' tabir edilen şüphelilere yönelik baskınlarda, 310 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 260'ı tutuklandı, 50 kişi ise serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #Kökünü Kurutma Operasyonu
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