İzmir'deki 'Kökünü Kurutma' operasyonunda 59 gözaltı

İzmir'in 11 ilçesinde jandarmanın düzenlediği 'Kökünü Kurutma' operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 59 şüpheli de gözaltına alındı

İzmir'deki 'Kökünü Kurutma' operasyonunda 59 gözaltı
31 Ocak 2023 Salı 10:35

İI Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan 68 şüphelinin yakalanması için 23 Ocak'ta, 272 jandarma personelinin katılımıyla 11 ilçede 'Kökünü Kurutma' operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında 31 bin 234 gram kubar esrar, 4 bin 3 kök kenevir bitkisi, 1 gram kenevir tohumu, 617 gram metamfetamin, 4 hassas terazi, 6 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ve 150 litre kaçak alkol ele geçirildi. Operasyonda 59 şüpheli de gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, aranan 8 şüphelinin daha yakalanması çalışmalarını sürdürüyor. 
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #uyuşturucu
Önceki Haber
Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama
Sonraki Haber
Göztepe Traore’yi alıyor
İzmir'de avukatlar eylem yaptı: Yeter
İzmir'de avukatlar eylem yaptı: Yeter
0
İzmir'e yeni metro hattı! Başkan Soyer detayları anlattı
İzmir'e yeni metro hattı! Başkan Soyer detayları anlattı
0
İzmirli seyyarlar istedi 6'lı masa metne koydu
İzmirli seyyarlar istedi 6'lı masa metne koydu
0
İzmir'de yangın! İki kişi hastaneye kaldırıldı!
İzmir'de yangın! İki kişi hastaneye kaldırıldı!
0
Bayındır Süt İşleme Fabrikası’nda test üretimi başladı
Bayındır Süt İşleme Fabrikası’nda test üretimi başladı
0
Meteoroloji 5 Ege ilini uyardı: 1 Şubat'a kadar dikkat!
Meteoroloji 5 Ege ilini uyardı: 1 Şubat'a kadar dikkat!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.