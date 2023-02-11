İzmir'deki konteyner kent, depremzedelere hazırlanıyor

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan konteyner kent, deprem bölgesindeki afetzedeler için hazırlanmaya başlandı.

11 Şubat 2023 Cumartesi 09:27

Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından Bayraklı'da kurulan İzmir Valiliği AFAD Bayraklı Geçici Konaklama Merkezi'nde, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrası afetzedeler ağırlanacak. Konteyner kentte temizlik ve onarım çalışmalarına hız verilirken, ilerleyen günlerde depremzedelerin bölgeye geleceği belirtildi. Bölgede 500 konteyner bulunurken, 1 konteynerde 5 kişinin konaklayabileceği kaydedildi. 

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