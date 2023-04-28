İzmir'deki korkutan yangınla ilgili ilk açıklama: Ahşap kaplama çalışmaları güçleştiriyor

İzmir'in Narlıdere ilçesi Yenikale Mahallesi'ndeki 4 bloklu lüks bir sitenin 8 katlı binasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangınla ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin açıklamalarda bulundu.





Başkan Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Narlıdere'de çıkan site yangınına itfaiye ekiplerimiz tüm gücüyle müdahale ediyor. Binanın dış cephesinin ahşap kaplama olması çalışmaları güçleştirirken, ekiplerimiz alevlerin diğer bloklara yayılmasını engellemek için çalışıyor. Tek dileğimiz can kaybı yaşanmaması" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ALİ ENGİN: CAN KAYBI, YARALI BİLGİSİ YOK

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Narlıdere'mizde bir sitede çıkan yangını ilk anlarından itibaren olay yerinde takip ediyoruz. Çok şükür ki şu kadar elimize ulaşan bir can kaybı ya da yaralı bilgisi yok.. Tek bir vatandaşımızın bile burnu kanamadan bu kötü olayı atlatmak istiyoruz" dedi.