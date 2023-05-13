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İzmir'deki lüks sitedeki yangının nedeni belli oldu

İzmir'in Narlıdere ilçesinde Folkart Sitesi'nde çıkan ve 8 saat sonra kontrol altına alınan yangınla ilgili rapor tamamlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın yaptığı incelemeye göre hazırlanan raporda; yangının çıkış nedeninin 'elektrik kontağı' olduğu kanaatine varıldığı belirtildi

İzmir'deki lüks sitedeki yangının nedeni belli oldu
13 Mayıs 2023 Cumartesi 00:12

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 27 Nisan'da saat 22.00 sıralarında 4 blok ve 168 daireden oluşan Folkart Sitesi'nin 3'üncü bloğunda yangın çıktı. Site sakinleri kendi imkanları ile çıkarken, bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede tüm bloğu saran alevlere, itfaiye ekipleri müdahale etti. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın, havadan ve karadan müdahale ile 8 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında 6 kişi dumandan etkilenirken, 1 kişi ayağından yaralandı. Olay yeri inceleme ile itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalarını dün tamamladı. Tüm dairelerde tek tek inceleme yapan ekipler, elde edilen bulgular ile toplanan delilleri savcılığa teslim etti. Polisin olay yeri inceleme ekipleri de yangın sonrası inceleme yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yangınla ilgili yapılan incelemeler sonrası hazırlanan rapor tamamlandı. Raporda yangının çıkış nedeni 'elektrik kontağı' olarak açıklandı.

Raporda şu ifadeler yer aldı:

Yangın yerinde yapılan araştırma, inceleme ve soruşturma neticesinde yangının 1'inci kat ile 2'nci kat arasında, kablo şaftına uzak olmayan mesafede, koridor tavanıyla zeminlerde ve duvarların zemine yakın kısımlarında aydınlatma amacıyla tesis edilen armatür veya kablo şaftı içindeki enerji besleme hattında herhangi bir nedenden (Enerjideki dalgalanma, aşını yüklenme, nem kaynaklı oksidasyona bağlı yıpranma, kablo ve bağlantı noktalarında eskime, gevşeme vb. nedenlerle) meydana gelen kısa devrenin önce kablo izolasyonunu buradan da yanıcı tozları, duvar üzerine harç kullanılarak monte edilen yalıtım malzemesini (xps), sentetik elyafi ve dekoratif ahşap yüzey kaplamasını tutuşturmak suretiyle başladığı kanaatiyle birlikte; binanın balkonları dahil, betonarme ve tuğla donatısının dış kısmında kaplı bulunan belirli yıllarda verniklenen dekoratif ahşap kaplama olması, ahşap kaplama ve yalıtım malzemesi arasındaki 8 cm boşlukların olması, yanma neticesinde yanıcı maddelerden çıkan gazların, ısının ve dumanın yanıcı ahşap duvar kaplaması arkasında birikerek yanmanın hızını ve şiddetini artırdığı, kablo ve tesisat şaftı ile atrium içerisinde cereyan eden hava akımının olması, kablo şaftında katlar arasında yangın ve duman geçişini engelleyecek bir bariyer bulunmaması ve bu yüzden kablo şaftının baca görevi görerek yangını üst katlara taşıması ve bütün kat koridorlarının engelsiz olarak (kapı, duvar vb. olmadan) atriuma açılmasıyla oluşan hava akımı, ahşapta yüksek ısıda açığa çıkan yanıcı parlayıcı bileşiklerin yangının yayılım hızına pozitif yönde etki ederek başlangıç noktasından binanın diğer kısımlarına hızlı yayılmasında etkili olduğu kanaatine varılmıştır." 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #narlıdere
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