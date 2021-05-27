İzmir'deki market sapığı aranıyor!

İzmir'de bir kişi alışveriş yapan kadının görüntülerini gizlice çekti. İş yeri kamerasına yakalanan kişi için arama çalışmaları başlatıldı

Olay İzmir'in Buca ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre bir süpermarkette alışveriş yapan S.A.'nın yanına yaklaşan bir erkek, elindeki telefonla alışveriş yapan kadının görüntülerini çekti. Şüpheli daha sonra da marketten ayrıldı. Durumu fark eden diğer vatandaşlar olayı S.A.'ya söyledi. S.A. da bunun üzerine polise giderek şikayetçi oldu.

Daha sonra marketin güvenlik kamerası incelendi ve olay anı saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde bir erkeğin genç kadına arkasına dönüp uzun süre telefonu ile kayıt yaptığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri şimdi o erkeği arıyor.