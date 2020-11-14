İzmir'deki öğrenci yurtları depremzedelere ev oldu

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD koordinasyonunda kapılarını açan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtları, 257 depremzedeye ev sahipliği yapıyor.

İzmir'deki öğrenci yurtları depremzedelere ev oldu
14 Kasım 2020 Cumartesi 16:56

İzmir'de 3 bin 792 depremzede, 14 çadır alanında bulunan 1797 çadırda yaşamlarını sürdürüyor. Depremin ardından kapılarını açan öğrenci yurtlarında da 257 depremzede kalıyor.

Bornova Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen depremzedelerden Elif Beştepe, AA muhabirine, depremde büyük korku yaşadıklarını söyledi. Beştepe, birkaç gün yakınlarının yanında kaldıklarını aktararak, "AFAD tarafından bu öğrenci yurduna yerleştirildik. Burada rahatız ve mutluyuz. Tüm devlet büyüklerimize teşekkür ederiz. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." diye konuştu.

Hilal Aras, evleri ağır hasar görünce ailesiyle birlikte öğrenci yurduna yerleştirildiğini anlattı. Yurt çalışanlarının kendilerini ilk günden bu yana yalnız bırakmadığını anlatan Aras, "Tüm isteklerimiz devletimizin kurumları tarafından karşılanıyor. Allah onlardan razı olsun. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Biliyoruz ki bizim arkamızda devletimiz var." dedi.

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