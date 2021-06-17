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İzmir'deki olayla ilgili HDP'den açıklama

HDP İzmir il binasındaki olaylarla ilgili HDP'den açıklama geldi

İzmir'deki olayla ilgili HDP'den açıklama
17 Haziran 2021 Perşembe 11:46

HDP'nin İzmir binasını bir kişi bastı ve çalışan kişiyi öldürdü. Olayla ilgili HDP'den açıklama geldi.

Açıklama şu şekilde:

Aylardır partimizin iktidar partisi, İçişleri Bakanlığı tarafından hedef gösterilmesi, provokasyon amacıyla bazı ailelerin örgütlendirilerek il binalarımızın önüne yönlendirilmesi sonucu bu sabah saat 10:30 sıralarında İzmir İl binamıza silahlı saldırı gerçekleştirildi. 35-40 yaşlarında olduğu belirtilen silahlı saldırgan, içeride parti çalışanımız Deniz Poyraz’ın da bulunduğu sırada il binamızı bastı. Çevreye ateş açan ve binayı ateşe veren saldırgana uzun süre müdahale edilmedi. Saldırıda parti çalışanımız Deniz Poyraz yoldaşımız katledildi.

Saldırının duyulması üzerine kitlemiz Konak İlçe binamız önünde toplanmaya başlandı.

Dün Sincan’da görülen Kobanî Kumpas Davasında yapılan provokasyon provası sonucu bugün bu saldırının gerçekleştirilmesinin amacı ve mesajı bellidir. Bu çok tehlikeli provokasyonu gerçekleştirenler, olayın azmettiricileri; partimizi, il örgütlerimizi hedef gösteren iktidardır, provokatörleri yönlendiren İçişleri Bakanlığıdır.

Etiketler; #hdp #izmir hdp #izmir hdp saldırı
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