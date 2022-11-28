İzmir'deki olaylı maçta dikkat çeken fotoğraf!

Göztepe ve Altay arasında oynanan ve yaşanan olaylar nedeniyle "Utanç maçı" olarak tarihe geçen mücadelede çekilen bir fotoğraf çok kez paylaşıldı. Söz konusu fotoğrafta bir çocuğun, yaşanan feci yaralanma olayını görmemesi için diğer çocuğun gözlerini kapattığı görülüyor

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Altay taraftarları, 19. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yabancı madde fırlattı. Yabancı madde bir süre yanmaya devam etti. Taraftarlar yabancı maddeyi bir süre sonra uzaklaştırdı. Bu sırada yaralanan taraftar olduğu bilgisi üzerine 2 ambulans sahaya girdi. Müsabaka 22. dakikada durdu.

Bu sırada tribünler de karışırken, tüm futbol camiasına ders olacak nitelikte bir fotoğraf çekildi. Söz konusu fotoğrafta bir çocuğun, yaşanan feci yaralanma olayını görmemesi için diğer çocuğun gözlerini kapattığı belli oluyor.