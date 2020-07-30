İzmir'deki otobüs terminalinde bayram öncesi hareketlilik

Kurban Bayramı dolayısıyla seyahat edecek olan vatandaşlar, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde kısmi yoğunluk oluşturdu.

İzmir'deki otobüs terminalinde bayram öncesi hareketlilik
30 Temmuz 2020 Perşembe 12:07

Bayram tatilini memleketlerinde veya başka şehirde geçirmek isteyenler günler öncesinden otobüs biletlerini ayırttı. Terminalde dün ve bugün hareketlilik yaşanırken otobüs firmaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tam kapasite çalışamamaktan şikayet etti. Bir otobüs firma yetkilisi Mustafa Dağlıoğlu, bu yıl bayram yoğunluğunun geçen yıllara göre daha az olduğunu, salgın tedbirleri kapsamında otobüslerin 25 kişiyle yola çıkabildiğini aktardı.

Başka bir firma yetkilisi Bayram Akpınar da bayram hareketliliğinin istedikleri seviyede olmadığını belirterek, "Bayram ölü geçiyor. Eskisi gibi hareketlilik yok. Koronavirüs bizi etkiledi ve yolcuların büyük çoğunluğu virüs nedeniyle başka şehirlere otobüs yerine otomobillerle gidiyor. Bayram biraz hareketlendirdi ancak araçlarda yine de boşluklar var." dedi. 

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