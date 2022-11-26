İzmir'deki Romanlar, açlıktan, işsizlikten, uyuşturucu bağımlılığından kırılıyor

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Roman vatandaşların sorunları ile ilgili açıklama yaptı. Purçu, Roman mahallesindeki muhtarlıkların icra dosyaları ile dolu olduğunu söyleyerek, gençlerin de uyuşturucuya bulaştığını söyledi. Purçu, "Roman mahalleleri açlıktan, işsizlikten, uyuşturucu bağımlılığından kırılıyor" ifadelerini kullandı

CHP İzmir Milletvekili Purçu, Tepecik semtinde Roman vatandaşların son dönemde sıkıntılarının arttığını belirterek, basın açıklaması düzenledi. Bölgenin 20 bini bulan nüfusla Roman mahallesi bulunduğunu belirten ve elindeki kağıtları gösterip, belgelerin mahallede yaşayanlara ait icra dosyası olduğunu söyleyen Purçu, "Muhtarlıklarımız icra dosyasıyla dolu. Bu dosyalar, yoksulluğumuzun, fakirliğimizin, çaresizliğimizin kanıtı. Gençlerimiz uyuşturucuya bulaşmış. Roman mahalleleri açlıktan, işsizlikten, uyuşturucu bağımlılığından kırılıyor" dedi.

Roman mahallelerinde sokaktaki 100 gencin 90'ının madde bağımlısı olduğunu söyleyen Purçu, "Ailelerin satacak bir şeyi kalmadı, çocuklar uyuşturucu almak için annesini- babasını dövüyor. Çocuklar, tedavi olmak istiyor; anne ve babalar çaresiz ama bir kişi buraya gelmiyor. Biz iktidara geldiğimizde, her gün nasıl bu mahalleye geliyorsak yine geleceğiz. Gençleri tedavi ettireceğiz, uyuşturucuyu bitireceğiz. Gençlerimiz arka sokaklarda 'zombi' gibi gezerken, kimse de 'Bu gençleri tedavi ettirelim' demiyor" diye konuştu.

Öte yandan açıklama yaparken Özcan Purçu'nun sözünü kesen kişi, "3 şehit verdik, başsağlığı bile dilemediniz" derken, Purçu ise "Gel ben sana kanıtlayayım. Diledik mi? Dilemedik mi?" dedi. Başka biri ise işsizlikten dert yanıp, yetkililerden iş talebi olduğunu dile getirdi.