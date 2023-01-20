İzmir'deki sahte aşı kartı davası sonuçlandı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sahte aşı kartı düzenlediği öne sürülen hemşire R.K.'nın (51) ve bu iş için anlaşmaya vardığı öne sürülen 13 kişinin tutuksuz olarak yargılandığı davada karar çıktı. 2 kişinin beraatine karar veren mahkeme heyeti, R.K.'nın da aralarında bulunduğu 12 sanığa 2 ay 15 gün ve 1 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezaları verip, hükmün açıklanmasını geri bıraktı

İzmir'de Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire K.Ü. ile uzman doktor Ç.Y., ağustos ayında, hastanede görevli hemşire R.K.'nın, Covid- 19 aşısı olmayanlara olmuş gibi sahte aşı kartı düzenlediği iddiasıyla ihbarda bulundu. Gözaltına alınan R.K., polisteki işlemlerinin ardından tutuklandı, yaklaşık 2 ay sonra da tahliye edildi. Hazırlanan iddianamede R.K.'nın, 11 Ağustos 2021'de aşı yapmadığı kişiyi sistemde 'aşı yapılmış' gibi gösterdiği ve bu yöntemle para tahsil ettiği yer aldı. R.K.'nın, sahte aşı kartı konusunda WhatsApp grubu kurduğu ve 13 kişiyle bu iş için anlaşmaya vardığı da iddianamede yer aldı. Toplanan deliller ve alınan ifadeler ışığında savcı, R.K. hakkında 13 kez 'rüşvet almak', 7 kez 'bilişim sistemine hukuka aykırı veri yerleştirme ve sistemdeki verileri değiştirme' ve 8 kez de 'kamu malına zarar verme' suçlarından toplam 241 yıl 6 aya kadar hapis cezası istedi. Diğer 13 sanık için ise 'rüşvet vermek', 'bilişim sistemine hukuka aykırı veri yerleştirme, sistemdeki verileri değiştirme' ve 'kamu malına zarar verme' gibi suçlardan ceza verilmesi talep edildi.

AVUKATLAR SON SAVUNMALARINI YAPTI

İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddetti. Sanıklar, R.K. ile 'hacamat' yapması için WhatsApp grubu kurduklarını söyledi. Sanıklar hakkında açıklanan esas hakkında mütalaada R.K. hakkında 'sistemi engelleme ve görevi kötüye kullanma' ile 'mala zarar verme' suçundan da toplam 2 yıl 8 ay, diğer sanıklara da 1 yıl 4 ay ile 1 yıl 9 ay arasında hapis cezası talebinde bulundu.

Davanın bugün görülen duruşmasına sanıklardan Ş.D. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen Ş.D. suçsuz olduğunu belirtip, beraatini istedi.

CEZALARIN HÜKMÜNÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

Esas hakkında mütalaaya karşı beyanda bulunan sanık avukatları, müvekkillerinin beraatini talep etti. Savunmaların ardından karar açıklandı. Mahkeme heyeti, sanık R.K.'ya 'zincirleme olarak görevi kötüye kullanma' suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası, 'mala zarar verme' suçundan ise 6 ay 20 gün hapis cezası verdi. Heyet, R.K.'ya hacamat için para verdikleri gerekçesiyle 7 sanığı, 'zincirleme olarak görevi kötüye kullanmaya yardım' suçundan 7 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdı. 4 sanığa da 'Görevi kötüye kullanmaya yardım' suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası verilirken, 2 sanıkta beraat etti.

Mahkeme heyeti sanıkların tamamına verilen hapis cezalarının hükmünün açıklanmasını geri bıraktı.