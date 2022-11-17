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İzmir'deki servis denetiminde şok! 105 araç ikiz plakalı çıktı!

İzmir'deki servis denetiminde şok! 105 araç ikiz plakalı çıktı!
17 Kasım 2022 Perşembe 11:51

İzmir'de bu yıl 56 bin servis aracı denetlendi. Servislerden 105'inin ikiz plaka kullandığı tespit edildi. Bu araçlar trafikten menedelirken, sürücüler hakkında ise 'resmi belgede sahtecilik' suçlaması ile soruşturma başlatıldı


İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yıl başından bu yana kent genelinde iş yeri ve okul servis araçlarına yönelik denetimler yaptı. Organize sanayi bölgeleri, okul çevreleri gibi lokasyonlarda yapılan kontrolde; aralarında minibüs ve otobüslerin de bulunduğu toplam 56 bin servis aracı denetlendi. 'Karayolları Trafik Kanunu' kapsamında, ücret karşılığında öğrenci ve personel taşıyan 410 minibüs ile 194 otomobil sürücüsüne 'korsan taşımacılık yapmak' suçundan, 83 sürücüye araçları güzergahı dışında kullanmaları, 216 sürücüye eksik evraktan, 511 sürücüye araçları amacı dışında kullanmak ile diğer trafik ihlallerinden işlem yapıldı. Toplamda 1414 araç sürücüsüne çeşitli suçlardan idari para cezası uygulandı.

İkiz plaka kullanarak personel servisi taşımacılığı yapıldığı belirlenen 105 sürücüye idari para cezası kesilirken, haklarında 'resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı, araçları ise trafikten menedildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #servis denetimi #haber
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