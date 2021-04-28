İzmir'deki silahlı kavgada 8 yaşındaki çocuk vuruldu!

İzmir'de husumetli olduğu öğrenilen iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Olayda tesadüfen olay yerinde bulunan 8 yaşındaki bir çocuk yaralandı

İzmir'in Konak ilçesindeki olay 23 Nisan'da saat 15.50 sıralarında yaşandı. Alınan bilgiye göre aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki aile arasında tartışma çıktı. Tarafların tartışmasını mahalle sakinleri ayırdı. Ancak sözlü olarak birbirine hakaret etmeyi sürdüren iki aileden 27 yaşındaki Necati K., belindeki tabancayı çıkartarak ailenin üzerine yürüdü. Tabancayı gören 26 yaşındaki Kudret Y. ise evine kaçarak kendini kurtarmaya çalıştı. Necati K., de koşarken rastgele ateş açtı ve evin içine de birkaç kez ateş açarak olay yerinden kaçtı. Necati K.'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi.

8 YAŞINDAKİ ÇOCUK VURULDU

Olay sırasında orada bulunan 8 yaşındaki S.M. isimli kız çocuğu ise korkarak kaçmaya çalışırken merminin hedefi oldu. Küçük kız sağ kalçasına isabet eden mermi ile kanlar içinde yere yığıldı. Kızı gören bir mahalle ise küçük çocuğu kucağına alarak kendi imkanları ile hastaneye götürdü. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan S.M.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında anne Nihal Y. ve oğlu Kudret Y.'nin ifadesine başvurulurken, Necati K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Necati K.'nın Emir Sultan Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, bugün öğle saatlerinde şüpheliyi suç aleti tabanca ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Necati K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kasten yaralama, gasp, hırsızlık, ve mukavemet suçlarından birçok kaydı olduğu öğrenilen Necati K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Necati K.'nin adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.